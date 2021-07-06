Эксперт назвал ещё одну вероятную причину авиакатастрофы на Камчатке

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что среди причин крушения самолёта Ан-26 на Камчатке может быть и халатность. Специалист заметил, что изначально воздушные суда этой серии использовались для грузовых перевозок.

Эксперт пояснил, что разбившийся самолёт находился в эксплуатации на протяжении 39 лет, что является достаточно большим сроком, однако внутренние механизмы борта могли уже много раз поменять, так как воздушные суда часто ремонтируют. Тем не менее вопрос технического обеспечения региональных авиагаваней стоит весьма остро.

Я ещё не смотрел карты аэропорта, но там, скорее всего, нет точных схем захода, и они пытались полететь на системе, что-то мудрили. Была бы точная система захода, мы бы могли выполнять посадку при низком минимуме, тумане, — добавил он.

Дельдюжов привёл в пример столичный аэропорт Шереметьево, в котором используются новые самолёты и навигационные системы. Однако далеко не все регионы могут позволить себе высококлассное оборудование.

Он также заметил, что изначально борт не предназначался для перевозок пассажиров — его когда-то приспособили для таких целей. Специалист выразил удивление, почему такие самолёты используются для транспортировки людей.

Ан-26 вообще грузовой самолёт, его каким-то образом переделали в пассажирский и на нём перевозили людей. Какой там сервис? Как пассажиров перевозить таким коммерческим рейсом, я вообще не представляю, — дополнил президент Шереметьевского профсоюза лётного состава.

Кроме того, известно, что у самолёта Ан-26 могли быть проблемы с техническим обслуживанием, так как завод, выпускающий такие суда, находится на Украине. По словам специалиста, украинская сторона нередко мешает получить необходимые документы для дальнейшей эксплуатации самолётов. Также Дельдюжов подчеркнул, что техническое оснащение таких бортов уже устарело — на них не используются новые технологии, которые позволяют избежать критических ситуаций.

Aн-26 компании «Камчатские авиалинии» совершал рейс Петропавловск-Камчатский — Палaна. Судно перестало выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. На его борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в числе которых глава администрации Палaны Ольга Мохирeва. По предварительным данным, все находившиеся на борту люди погибли.