Все пассажиры пропавшего на Камчатке Ан-26 погибли

По предварительным данным, в крушении самолёта Ан-26 на Камчатке не выжил никто. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Санавиацию.

Таким образом, погибшими предварительно считаются 28 человек, включая не только пассажиров судна, но и экипаж. В ходе поисков спасатели не обнаружили ни одного выжившего.

Aн-26 компании «Камчатские авиалинии» совершал рейс Петропавловск-Камчатский — Палaна и перестал выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. На его борту находились шесть о членов экипажа и 22 пассажира, в числе которых глава администрации Палaны Ольга Мохирeва.

Ранее обломки Ан-26 обнаружили с вертолёта у берега — в 3,8 км от посёлка Палана. Поиски осложняются погодными условиями и сложным рельефом. Пока спасатели думают, как будут добираться до места крушения.