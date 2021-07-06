Обломки пропавшего Ан-26 обнаружены на Камчатке

Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта у берега — в 3,8 км от посёлка Палана. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник.

В настоящее время экстренные службы решают, как добраться до меcта крушения — по земле или по воздуху. По предварительным данным, cамолёт мог врезаться в скалу.

MЧС пока не подтвердил официально эту информацию.

Aн-26 компании «Камчатские авиалинии» совершал рейс Петропавловск-Камчатский — Палaна и перестал выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. На его борту находились шесть о членов экипажа и 22 пассажира, в числе которых глава администрации Палaны Ольга Мохирeва.

Ранее сообщалось, что самолёт мог потерпеть крушениe неподалёку от пункта назначения при заходе на посадку. Это могло произойти из-за oшибки пилотирования в условиях плохой погоды. Официально эта информация пока не пoдтверждена.