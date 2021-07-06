Названа вероятная причина инцидента с Ан-26 на Камчатке

Инцидент с пассажирским самолётом Ан-26 на Камчатке мог произойти из-за ошибки пилотирования в плохих погодных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что такова одна из версий произошедшего. При этом он добавил , что экипаж самолёта не сообщал о каких-либо неисправностях.

Ан-26 компании «Камчатские авиалинии», совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. На его борту находились шесть членов экипажа и, по различным данным, от 22 до 26 пассажиров.

По факту потери связи с самолётом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, сообщается на сайте Дальневосточного следуправления на транспорте СКР.

Как сообщалось ранее, самолёт мог разбиться неподалёку от пункта назначения при заходе на посадку. Однако в МЧС информацию о крушении борта пока не подтверждают. На поиски пропавшего самолёта направлены Ан-26 и два вертолёта Ми-8.