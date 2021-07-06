Самолёт Ан-26 рухнул на Камчатке, сообщил LIFE SHOT. По данным Telegram-канала, на борту было 22 человека, включая ребёнка и шесть членов экипажа.

По предварительным данным, крушение борта, который принадлежит «Камчатским авиалиниям», произошло во время захода на посадку из-за плохой видимости.

По данным ТАСС, на борту находятся 26 пассажиров и шесть членов экипажа и с ними пока просто нет связи. В пресс-службе ГУ МЧС России пока не подтверждают крушение.

Пропал со связи самолёт Ан-26. Подробности выясняем, — сказали в МЧС.

СМИ также пишут, что информация о погибших и пострадавших уточняется. На поиски воздушного судна отправили вертолёт Ми-8. ЧП произошло недалеко от посёлка Палана.

4 июля самолёт Ан-2, проводивший обработку полей, потерпел крушение в Кызылординской области на юге Казахстана. В кабине пилотов находились два члена экипажа, оба живы. Пилоты 54 и 67 лет были госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии.