25 октября 2025 в 12:00

Надоевшую шарлотку больше не пеку: крутой рецепт невидимого пирога — мегавкуснятина, еще и низкокалорийный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог — настоящая находка для тех, кто следит за фигурой и не готов отказывать себе в десертах! «Невидимый» пирог удивляет своей легкостью и низкой калорийностью — всего 113 калорий на 100 граммов, а вкус при этом невероятно насыщенный. Он получается воздушным, сочным и с приятной сладкой яблочной ноткой, идеально подходит к чаю или кофе.

Для приготовления понадобятся очищенные яблоки — 800 г, яйца — 2 шт., пшеничная мука — 80 г, молоко 3,2% — 100 мл, растопленное сливочное масло — 20 г, подсластитель, разрыхлитель — 1 ч. л., щепотка соли и ванилина, цедра одного лимона и 20 г лимонного сока.

Яблоки нарежьте тонкими слайсами и сбрызните лимонным соком. Взбейте яйца с подсластителем и ванилином, добавьте молоко, масло и цедру, затем постепенно вмешайте муку с разрыхлителем. Соедините тесто с яблоками, выложите в форму и выпекайте при 180 °C около 50 минут. После остывания можно присыпать сахарной пудрой — десерт готов к подаче!

Ранее мы готовили рыбный пирог с картошкой «Проще не бывает». Простое заливное тесто, а в начинке изюминка.

