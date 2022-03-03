Песков рассказал, будут ли национализированы иностранные предприятия в РФ

В Кремле не расcматривается предложение о возможной национализации имущества западных компаний в качестве ответа на cанкции против России, заявил преcс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что все решения принимаются в оперативном штабе правительства, передаёт ТАСС.

Мне не известно об этом ничего. В Кремле это (национализация имущества иностранных компаний. — NEWS.ru) не рассматривается, — заявил он.

Он добавил, что все вопросы, связанные с санкциями, с минимизацией ущерба от этих санкций, рассматриваются. Решения принимаются в оперативном штабе в правительстве, которым руководит премьер-министр России Михаил Мишустин.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия симметрично ответит на арест средств российских граждан и компаний за рубежом. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте». Бывший президент РФ не исключил «национализацию» имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в США и странах ЕС.