Начисление льгот и доплат к пенсии изменится 1 мая

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С 1 мая в России вводятся новые правила начисления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Россиянам теперь необходимо подавать заявление, ранее из-за пандемии процедура проходила в упрощённом режиме.

В целом государство может компенсировать до 50% стоимости услуг ЖКХ, но льгота положена не всем пенсионерам. Скидку получают ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалиды войны, ветераны труда, граждане, пережившие блокаду Ленинграда, и другие категории. Также её получают инвалиды по здоровью.

Для получения выплаты нужно представить справку о доходах или их отсутствия всех членов семьи.

С 1 мая особые доплаты к пенсии получат несколько категорий пенсионеров. Пересчёт проведут для членов лётных экипажей в гражданской авиации и отдельных категорий работников организаций угольной промышленности, включая шахтёров и угольщиков.

Общая индексация ждёт всех без исключения неработающих пенсионеров. А инвалиды и участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на единовременную выплату в десять тысяч рублей. Деньги перечислят вместе с пенсией.

В России задумались считать бедность по-новому. В Минэкономразвития критикуют Росстат за расхождение данных при оценке реальных доходов населения. Возможно, кого-то не устраивают нынешние цифры: доходы россиян, по сути, падают несколько лет подряд, а в 2020 году снизились ещё на 3,5%. Глава государства Владимир Путин поручил обеспечить их рост, назвав это главной задачей властей.

NEWS.ru узнал, какую роль во всём этом может сыграть так называемая модернизация статистики. Эксперты же уверены, что речи о «переписывании правил» не идёт.