Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 06:46

На замену приевшимся сырникам готовлю творожные палочки: остаются вкусными даже на второй день

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На замену приевшимся сырникам готовлю творожные палочки. Благодаря своей форме они лучше прожариваются, становясь равномерно румяными со всех сторон! А еще они остаются вкусными даже на второй день.

Для приготовления понадобится: 250 г творога (лучше 5–9%), 1 яйцо, 3-4 ст. л. муки + немного для обсыпки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя, ванилин по желанию, растительное масло для жарки. В миске разомните творог с яйцом, сахаром, солью и ванилином до однородной массы. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите мягкое, немного липкое тесто. Оно должно легко собираться в ком, но не растекаться. Разделите тесто на несколько частей. На присыпанной мукой поверхности скатайте каждую часть в длинную колбаску толщиной около 2 см. Нарежьте каждую колбаску на палочки длиной 5–7 см. Обваляйте каждую палочку в муке, стряхните излишки. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла. Выложите палочки и обжаривайте со всех сторон, переворачивая, до равномерного золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить сытные оладьи с колбасой и овощами — рецепт на каждый день.

Проверено редакцией
творог
рецепты
завтраки
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев объяснил, чего добивается ЕС залпами по США из «торговой базуки»
«Мир без правил»: Макрон в Давосе оценил существующие международные законы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 января
В России предложили запретить называть Британию великой страной
Более 70 БПЛА уничтожили над Россией за ночь
Не выбрасывайте почерневшие бананы: сварите из них полезный завтрак
«Пробовали, не вышло»: Буданов признал необходимость работы с Россией
Самолет Трампа развернули сразу после вылета в Давос
Жильцов дома в Краснодарском крае экстренно эвакуируют
Раскрыто, какое наказание грозит торговым точкам за скользкие пол и порожки
«Впервые за 100 лет»: Канада готовится к партизанской войне с США
Ирландский журналист раскрыл, как Зеленского унизили в Давосе
Никогда не видели снег и пылесос: как живут в Москве мигранты из Индии
Прокуратура попросила отменить приговор телеведущей-иноагенту
Юрист раскрыл нюанс новой функции чат-бота судебных приставов Полины
Декларация показала, сколько наличных имеют Зеленский с женой
«Фатальны»: депутат Сейма оценил отношения Индии и Польши
Оборонные планы ВСУ сгорели дотла: успехи ВС РФ к утру 21 января
Назван самый полезный продукт на планете
В США подсчитали, что случилось с российскими резервами с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.