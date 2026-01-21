На замену приевшимся сырникам готовлю творожные палочки: остаются вкусными даже на второй день

На замену приевшимся сырникам готовлю творожные палочки. Благодаря своей форме они лучше прожариваются, становясь равномерно румяными со всех сторон! А еще они остаются вкусными даже на второй день.

Для приготовления понадобится: 250 г творога (лучше 5–9%), 1 яйцо, 3-4 ст. л. муки + немного для обсыпки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя, ванилин по желанию, растительное масло для жарки. В миске разомните творог с яйцом, сахаром, солью и ванилином до однородной массы. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите мягкое, немного липкое тесто. Оно должно легко собираться в ком, но не растекаться. Разделите тесто на несколько частей. На присыпанной мукой поверхности скатайте каждую часть в длинную колбаску толщиной около 2 см. Нарежьте каждую колбаску на палочки длиной 5–7 см. Обваляйте каждую палочку в муке, стряхните излишки. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла. Выложите палочки и обжаривайте со всех сторон, переворачивая, до равномерного золотистого цвета.

