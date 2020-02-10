https://static.news.ru/photo/a294fc26-4c04-11ea-abaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот видео​/youtube.com

Директор камчатского филиала ВГРТК Алексей Костылев отреагировал на инцидент с ведущей телеканала, которая рассмеялась во время сюжета о повышении соцвыплат в России.

Пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные и будут какие-то наказания, — заявил он в интервью изданию «Подъём».

По его словам, имя человека, который выложил ролик в Сеть, уже известно. Руководство будет разбираться с ним в частном порядке.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам. При этом она заявила, что до последнего пыталась сдержаться. Инцидент не попал в эфир, так как произошёл во время записи программы. Однако его «слил» в Интернет кто-то из технической бригады.