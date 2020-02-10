Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам. При этом она заявила, что до последнего пыталась сдержаться.
Инцидент не попал в эфир, так как произошёл во время записи программы. Однако его «слил» в Интернет кто-то из технической бригады.
Индексации подвергся и входящий в состав выплаты набор социальных услуг. С 1 февраля его стоимость составит чуть более полутора тысяч рублей ежемесячно, из которых почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путёвки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшееся — на международный проезд к месту лечения и обратно, — рассказала ведущая новостей за кадром, после чего не смогла сдержать смех.
Источник в ВГТРК, который пожелал остаться анонимным, в комментарии радиостанции «Говорит Москва»
Сейчас найдут, кто её «слил», и всю команду уволят при таком раскладе. Причём, помимо увольнения, перекроют все дорожки. Они не смогут найти работу. Были похожие ситуации. Вообще без вариантов, — рассказал сотрудник холдинга.
Другой представитель ВГТРК назвал реакцию ведущей новостей естественной. Он высказал претензии к тексту новости, назвав уточнения унизительными и заявил, что достаточно было рассказать о самом повышении, не вдаваясь в неудобные детали.
При этом он раскритиковал и тех, кто обнародовал видео, так как «это нельзя было делать».
Ранее, как писал NEWS.ru, журналистку ГТРК «Ямал-Регион» Алису Яровскую
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