Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам. При этом она заявила, что до последнего пыталась сдержаться.

Инцидент не попал в эфир, так как произошёл во время записи программы. Однако его «слил» в Интернет кто-то из технической бригады.

Индексации подвергся и входящий в состав выплаты набор социальных услуг. С 1 февраля его стоимость составит чуть более полутора тысяч рублей ежемесячно, из которых почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путёвки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшееся — на международный проезд к месту лечения и обратно, — рассказала ведущая новостей за кадром, после чего не смогла сдержать смех.

Источник в ВГТРК, который пожелал остаться анонимным, в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил, что под санкции попадёт вся команда регионального филиала. По его словам, «после таких выкрутасов закрывают все дороги, где бы то ни было».

Сейчас найдут, кто её «слил», и всю команду уволят при таком раскладе. Причём, помимо увольнения, перекроют все дорожки. Они не смогут найти работу. Были похожие ситуации. Вообще без вариантов, — рассказал сотрудник холдинга.

Другой представитель ВГТРК назвал реакцию ведущей новостей естественной. Он высказал претензии к тексту новости, назвав уточнения унизительными и заявил, что достаточно было рассказать о самом повышении, не вдаваясь в неудобные детали.

При этом он раскритиковал и тех, кто обнародовал видео, так как «это нельзя было делать».

Ранее, как писал NEWS.ru, журналистку ГТРК «Ямал-Регион» Алису Яровскую уволили из компании после вопроса, который она задала Владимиру Путину во время пресс-конференции. Корреспондент попросила главу страны подключить федеральную «тяжёлую артиллерию» для строительства моста через реку Обь на Ямале. После пресс-конференции стало известно, что вопрос журналистки высокопоставленные лица ЯНАО оценили негативно. После этого Яровская подтвердила, что написала заявление по собственному желанию.

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