https://static.news.ru/photo/949ead58-4bf8-11ea-84cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам. При этом она заявила, что до последнего пыталась сдержаться.

Инцидент не попал в эфир, так как произошёл во время записи программы. Однако его «слил» в Интернет кто-то из технической бригады.

Индексации подвергся и входящий в состав выплаты набор социальных услуг. С 1 февраля его стоимость составит чуть более полутора тысяч рублей ежемесячно, из которых почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путёвки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшееся — на международный проезд к месту лечения и обратно, — рассказала ведущая новостей за кадром, после чего не смогла сдержать смех.

Источник в ВГТРК, который пожелал остаться анонимным, в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил , что под санкции попадёт вся команда регионального филиала. По его словам, «после таких выкрутасов закрывают все дороги, где бы то ни было».

Сейчас найдут, кто её «слил», и всю команду уволят при таком раскладе. Причём, помимо увольнения, перекроют все дорожки. Они не смогут найти работу. Были похожие ситуации. Вообще без вариантов, — рассказал сотрудник холдинга.

Другой представитель ВГТРК назвал реакцию ведущей новостей естественной. Он высказал претензии к тексту новости, назвав уточнения унизительными и заявил, что достаточно было рассказать о самом повышении, не вдаваясь в неудобные детали.

При этом он раскритиковал и тех, кто обнародовал видео, так как «это нельзя было делать».