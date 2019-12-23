https://static.news.ru/photo/e0eee36c-259c-11ea-9e3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистку ГТРК «Ямал-Регион» Алису Яровскую уволили из компании после вопроса, который она задала Владимиру Путину во время пресс-конференции. Она попросила президента подключить федеральную «тяжёлую артиллерию» для строительства моста через реку Обь на Ямале.

Президент ей подробно ответил, что мост — «один из важных инфраструктурных проектов» и на федеральном уровне это «знают, понимают и имеют в виду». Однако после пресс-конференции стало известно, что вопрос журналистки высокопоставленные лица ЯНАО оценили негативно.

После пресс-конференции было принято решение прекратить с ней сотрудничество, — рассказал «URA.RU» собственный источник.

По словам другого источника, все ямальские журналисты поехали на пресс-конференцию с заранее согласованным вопросом о перспективе развития Северного широтного хода-2. Кроме того, что Яровская задала другой вопрос, она ещё перехватила микрофон у своего коллеги из «Ямал-Региона», что руководству телекомпании показалось «некомандно».

Сама Яровская подтвердила «URA.RU», что написала заявление об уходе по собственному желанию. На другие вопросы она отвечать не стала.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин провёл очередную большую конференцию, которая стала третьей по продолжительности за последние 15 лет. До рекорда 2008 года президенту не хватило чуть более 20 минут: марафон длился в общей сложности 4 часа 18 минут. За это время главе государства успели задать 77 вопросов, а число присутствовавших журналистов уже по традиции побило рекорд: аккредитацию получили 1895 человек. Из них слово дали 57. Иностранные СМИ в освещении события вопреки опыту предыдущих лет сконцентрировались на внутрироссийской повестке.