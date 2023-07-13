На саммите НАТО Зеленский и премьер Нидерландов любезничали из-за кофе Зеленский пообещал премьеру Нидерландов половину чашки кофе и попал на видео

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский и Марк Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО предложил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте свой кофе в ответ на просьбу приготовить ему кофе. Любезная беседа была запечатлена на видео и опубликована в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова «Пул N3».

Нет-нет. Вы воюете, это ваш кофе. Вам это нужно, — любезно отказался Рютте.

Зеленский же предложил поделить напиток пополам.

Ладно, я поделюсь с вами. 50% вам, 50% мне, — ответил президент Украины.

Ранее Зеленский назвал абсурдным нежелание НАТО устанавливать временной диапазон относительно перспективы вступления Украины в Альянс. По его словам, это похоже на то, что участники Блока не готовы видеть Киев в своих рядах.

На критику НАТО со стороны Зеленского отреагировал генерал ВС США в отставке Барри Маккафри. Он назвал поведение украинского лидера безрассудным. По мнению Маккафри, требовать вступления Украины в НАТО до окончания боевых действий неприемлемо. Он также отметил, что Зеленский бросает вызов НАТО и тем самым играет на руку президенту России Владимиру Путину.