На одном стебле самоцветы всех цветов радуги! Чудо-многолетник моего сада

Шток-роза — неприхотливая великанша вашего сада! Этот статный многолетник поражает своими размерами и яркими цветами, возвышающимися на двухметровых стеблях. Шток-роза — идеальный вариант для тех, кто хочет эффектный цветник без сложного ухода. Её крупные махровые цветы всех оттенков — от нежно-розового до почти чёрного — украшают сад с июня по сентябрь.

Растение предпочитает солнечные места, но мирится с лёгкой полутенью. К почвам нетребовательно — главное, чтобы не было застоя воды. Полив нужен только в сильную засуху — мощные корни помогают шток-розе добывать влагу из глубины. Подкормки не обязательны, но весеннее мульчирование компостом усилит цветение.

После цветения можно срезать стебли, чтобы стимулировать рост новых побегов. На зиму растение не требует укрытия — прекрасно зимует даже в северных регионах. Размножается самосевом, поэтому однажды посаженная шток-роза будет радовать вас годами.

Особенно эффектно смотрится вдоль заборов, стен домов или как фон для низкорослых цветов. Это растение — настоящая находка для создания «деревенского» стиля в саду без лишних хлопот!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!