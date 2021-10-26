В следующем году в России начнут тестировать систему по предотвращению вооружённых нападений в школах — так называемых колумбайнов или шутингов. Пилотный проект разрабатывается компанией NtechLab. Система предполагает обнаружение оружия с помощью видеокамер. Директор по консалтингу этой компании Глеб Дьяконов в интервью NEWS.ru рассказал о проекте, о том, какие у него слабые и сильные стороны, а также не грозит ли новая технология нарушением прав и свобод законопослушных граждан.

— Как будет работать ваша система, можете описать поподробнее?

— То, что я рассказываю, — это пока наше предварительное видение. Не факт, что в окончательном виде система будет именно так работать. Итак, она будет заниматься детектированием и реагированием. Первая часть означает, что видеопотоки в реальном времени передаются в систему, которая анализирует каждый кадр и пытается найти положенные ей образы. В данном случае речь о человеке, несущем оружие длинного образца: винтовки, карабины и так далее. Их легче увидеть, к тому же у нас в гражданском обороте в первую очередь именно такие образцы. Если этот образ обнаружен, наступает время реагирования. На рабочее место охраны или мобильное устройство, которое у охраны всегда с собой, передаётся тревожный сигнал. Охранник может посмотреть кадр или видеозапись, если кадра недостаточно, и оценить, насколько реальна угроза, потому что мы не исключаем того, что система может ошибаться. Далее либо тревога отменяется, либо подаётся сигнал о начале определённых действий, которые мы подробно разработаем вместе со школами и департаментами образования на местах. Например, если это перемена — уйти в класс, если урок — остаться в классе, если уроки физкультуры на улице — вернуться в школу. Оперативно, но без паники. После чего подаётся сигнал о том, чтобы автоматически запереть двери и калитки. Да, если охранник не реагирует на сигнал какое-то время, то блокировка включается автоматически.

Heline Vanbeselaere/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Получается, камеры должны быть расположены на определённом расстоянии от учебных заведений?

— Правильно. Нам нужно дать как можно больше времени на эвакуацию, чтобы дети и педагоги укрылись. Если мы будем наблюдать внутри школы — это уже поздно и, скорее всего, бесполезно. Так как школы отличаются, универсального проекта нет, нужно изучать, как устроена школа и пространство вокруг школы на месте.

— Однако есть проблема с точки зрения гражданских свобод: подозреваемым делается человек, который, возможно, идёт по своим делам с легально приобретенным оружием.

— Легально с обнажённым оружием у нас ходить по улицам нельзя. Его надо транспортировать в чехле или футляре в разобранном виде – есть соответствующие нормы законодательства. Так что нарушений прав и свобод нет. К тому же если рядом со школой мы видим обнажённое оружие — это то, на что мы должны отреагировать. Если на одной чаше весов жизнь и здоровье детей, а на другой — какие-то мифические права и свободы, выбор, мне кажется, очевиден.

— Есть хотя бы отдалённая теоретическая возможность выявлять не только открытое, но и спрятанное оружие? Ведь его после внедрения системы начнут прятать.

— Видеоаналитика видит то, что видит человек. Она заменяет то, что в камеры могут видеть охранники, работающие посменно 24 часа в сутки. Поэтому если и человек не увидит спрятанное оружие, то и система не увидит. Другое дело, что мы раздумываем над детектированием больших сумок. Мы помним, что во время шутинга в Керчи человек пришёл именно с оружием в сумках. Очевидно, что блокировать школу каждый раз, когда мы видим рядом со школой сумку, мы не можем. Тут надо думать. Хочу подчеркнуть, что видеоаналитика — это всё же последний рубеж обороны, саму проблему она не решает.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

— Насколько дорога эта система? Разве её потянут местные бюджеты?

— Я бы не взялся комментировать, насколько она дорогая или дешёвая. Система — только часть проекта. Нам нужно, например, оценивать, какие в школах есть камеры, какой периметр они перекрывают, подходят ли они нам. Установка камер — это отдельный процесс: подвести питание, подвести линию связи, земельные работы и так далее. Также нужно проводить и проводить тренировки по эвакуации. Система — это не волшебство, если дети и преподаватели не будут реагировать на её предупреждения, то она будет бесполезна. Тем не менее мы видим проблему и хотим попробовать её решить. Сейчас несколько регионов проявляют интерес к системе. Пилотные проекты мы будем делать бесплатно.

— Ваша компания уже занималась чем-то подобным?

— Видеоаналитикой мы занимаемся с самого основания в 2015 году. Наши решения эксплуатируются во многих странах. Может быть вы видели в августе или сентябре новость о том, что нашу систему установят в Индии, где она будет анализировать пассажиропоток железной дороги и способствовать безопасности. Анализ пассажиропотока там — очень важная задача. Вы, наверное, могли видеть картинку с индийскими поездами, на которых со всех сторон виснут люди. Хоть это и некий анекдотичный случай, но тем не менее проблема анализа стоит достаточно остро. А ещё в Кот-д’Ивуаре в 12 школах установлена наша система, оповещающая родителей о том, что дети пришли на занятия. На континенте проблема непосещения детьми школ стоит достаточно остро, хоть это и не афишируется, и местные власти всерьёз настроены её решить. Также наши разработки используются в ретейле для обеспечения корпоративной безопасности. У нас очень много разных проектов. В целом мы умеем распознавать различные предметы, детали, приметы и в дальнейшем намерены двигаться в сторону распознавания действий и взаимодействий.