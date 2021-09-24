Байден выступил за включение Индии в состав постоянных членов СБ ООН

Президент США Джо Байден во время переговоров в Белом доме с индийским главой кабмина Нарендрой Моди высказался за включение Индии в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН и группу ядерных поставщиков. Вашингтон высоко оценил председательство Дели в Совбезе всемирной организации. Об этом сообщил первый заместитель главы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла.

Наше председательство в Совете Безопасности ООН, особенно в вопросе Афганистана, получило высокую оценку. Президент Джо Байден заявил, что, по его мнению, Индия должна иметь постоянное место в Совбезе ООН, — сказал Шрингла в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте индийского внешнеполитического ведомства.

В совместном заявлении Байдена и Моди, распространённом по итогам переговоров, отмечается, что президент США также высказался за вступление Индии в группу ядерных поставщиков.

СБ ООН включает в себя 15 стран — пять постоянных членов (Россия, Британия, Китай, Франция и США) и десять временных. Индия, избранная в прошлом году в числе непостоянных членов Совбеза ООН на 2021–2022 годы, в августе этого года председательствовала в организации.

Группа ядерных поставщиков была создана в 1975 году, в её состав входят 48 стран. Это международное объединение производителей и поставщиков ядерных материалов, оборудования и технологий.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии дорожной карты, которая поможет «загнать в угол» постоянных членов Совбеза ООН. Такой шаг необходим, чтобы расширить права других членов СБ ООН, отметил он в Нью-Йорке.