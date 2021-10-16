В Керчи открыли монумент в память о погибших в колледже

В годовщину трагедии в Керченском политехническом колледже открыли монумент в память о погибших. Он представляет собой бронзовый памятник высотой 6,5 метра в виде простреленной тетради, из которой в небо взлетает стая птиц. На гранитном постаменте начертаны имена погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Керчи.

Работа над проектом проводилась около полугода, и в результате появилась данная идея — пробитая ученическая тетрадь, которая никогда не будет прежней. И в небо летят жаворонки, как души бедных погибших ребят. Конечно, это аллегория. В христианстве жаворонок символизирует юность, смирение, поскольку парит высоко и поёт только устремляясь к небу, — рассказал о монументе его автор Андрей Ковальчук.

Церемония открытия прошла в третью годовщину массового убийства в колледже. На ней присутствовали студенты и преподаватели — участники трагических событий, а также родственники погибших, горожане и представители власти.

17 октября 2018 года 18-летний Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой политехнического колледжа, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Жертвами стрелка стал 21 человек, ещё 50 получили ранения.

Ранее стало известно, что виновник ещё одной трагедии — пермский стрелок Тимур Бекмансуров — полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве в вузе.