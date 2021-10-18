«Цифровые дебилы»: Певцов призвал власть остановить убийства в школах

Актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил NEWS.ru, что в массовых убийствах в российских школах виноваты «цифровые дебилы», личности которых формируются под влиянием как западных, так и современных российских сериалов, компьютерных игр и ряда театральных спектаклей. Он призвал власть срочно решить проблему расстрела детей в учебных заведениях. Единственным способом остановить шутинг артист считает формирование мировоззрения школьников на государственном уровне.

И на Западе, и у нас хватает сериалов и игр, которые наносят вред российским школьникам. Мало того что сериалы, так ещё и кино наше туда идёт. И частично театр. Я говорю о современных примерах, не о советских. С советских фильмов и сериалов как раз надо брать пример, — сказал Певцов.

По мнению депутата Госдумы, в последние 30 лет в России наблюдается кризис культуры и искусства. Певцов опроверг мнение о том, что причиной нападения на школы является бедность.

Никакого отношения социальное положение и экономическое состояние семей к этим нападениям не имеют. 17 октября была третья годовщина трагедии в Керчи, после этого мы имеем Казань и Пермь. Это звоночки о том, что происходит в душах и сердцах наших детей. Это следствие нашего в кавычках воспитания и образования. Следствие того, что происходит в нашей культуре и искусстве, которое 30 лет уже существует под влиянием в кавычках нашей дружественной идеологии под названием «потребление», — высказался актёр.

Шутинг в российских школах, уверен Дмитрий Певцов, продолжается потому, что «никто не хочет видеть» проблему потери детьми моральных ориентиров и духовных ценностей.

Проблема таких вот массовых убийств лежит не в охране школы и законах о продаже оружии, а в том, что из учебных заведений выпускаются такие вот «цифровые дебилы», не имеющие моральных ориентиров. Они просто не знают, что такое плохо и хорошо, — подчеркнул депутат.

Единственным способом остановить массовые убийства в российских школах Певцов считает формирование мировоззрения школьников на государственном уровне. Оно, по его мнению, «должно стать основой, вокруг которой строится и культура, и искусство, и образование, и воспитание». В этом вопросе актёр призвал власть обратиться к идеям философа Ивана Ильина, православия, писателей-классиков.

В России, по Ивану Ильину, всегда была идея любви и сердца. И умирали за веру — раз, за царя — два, за Отечество — три. Человек и его личность были на последнем месте. А сейчас всё перевернулось с ног на голову, и вот результаты — наши дети идут и убивают в тех местах, где их учили и воспитывали. Нужно на государственном уровне заниматься мировоззрением, которое сформулировано и в православной этике, и в произведениях наших великих классиков — Толстого, Гоголя, Достоевского, — заключил Певцов.

Ранее сообщалось, что утром 18 октября 2021 года, на следующий день после третьей годовщины трагедии в керченском колледже, 12-летний ученик пришёл в школу в посёлке Сарс Пермского края со взятым у отца охотничьим карабином «Сайга» и произвёл несколько выстрелов. В результате пострадал один из учащихся. Нападавший заявил, что в него «вселился Бог». Обезвредить его смогла директор школы. По мнению юриста, основное наказание за стрельбу в школе ляжет не на школьника, которого теперь должны поставить на учёт, а на родителей, допустивших доступ ребёнка к оружию.