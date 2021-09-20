Мать пермского стрелка рассказала о сыне

Мать молодого человека, расстрелявшего людей в Пермском госуниверситете, дала комментарий. Она рассказала, что виделась с ним утром и всё было спокойно. Запись разговора опубликовал Telegram-канал Mash.

С ребёнком у нас были хорошие отношения, в общем, не было никаких конфликтов вообще, он домашний был человек, никуда не ходил, ничего плохого не делал. Он вообще был неконфликтный, — сообщила женщина.

Отец предположительного преступника, 18-летнего Тимура Бекмансурова, тоже рассказал, что сын часто сидел дома. С его матерью они в разводе, о случившемся мужчина узнал от бабушки Тимура.

Ранее в Интернете были опубликованы кадры момента нападения на Пермский университет. На них видно, что когда предполагаемый пермский стрелок Тимур Бекмансуров начал стрельбу, в холле здания находилось много студентов. В результате были убиты шесть человек, ещё 24 получили ранения.

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что после трагедии в Казани не было никаких попыток исправить ситуацию. По её мнению, проблема шутинга в школах и вузах стала крайне социальной и сама по себе не исчезнет.