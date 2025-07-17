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17 июля 2025 в 05:00

Быстро и без стресса: как оформить социальную стипендию

Как оформить социальную стипендию Как оформить социальную стипендию Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная стипендия — ежемесячная финансовая поддержка для студентов из малообеспеченных или социально уязвимых категорий граждан. Она выплачивается дополнительно к обычной академической стипендии и не зависит от оценок. Рассказываем, как оформить социальную стипендию быстро и без стресса.

Кто имеет право на социальную стипендию

Далеко не все студенты имеют право на получение дополнительных выплат. Рассказываем, кто может претендовать на материальную помощь от учебного заведения:

  • студенты из малоимущих семей (при наличии справки из соцзащиты);

  • сироты, дети-инвалиды, студенты с инвалидностью I–III групп;

  • студенты, оставшиеся без попечения родителей, и др.

Как оформить социальную стипендию

Оформить социальную стипендию не так уж и сложно. Главное — заранее подготовить весь пакет документов. Поэтапно процесс подачи заявления выглядит так:

  • соберите документы: справку о доходах семьи или статусе малоимущих (из соцзащиты) или иные удостоверения и справки, подтверждающие льготную категорию;

  • обратитесь в учебное заведение (подойдет деканат или отдел стипендий и материальной помощи);

  • заполните заявление на назначение социальной стипендии;

  • приложите копии всех нужных документов;

  • ожидайте назначения, решение обычно принимается в течение 1–2 недель.

Выплаты идут ежемесячно, чаще всего — на ту же карту, куда приходит и академическая стипендия.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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