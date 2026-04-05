Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 13:44

На могиле Паши Техника заметили необычную деталь из Харькова

На могиле Паши Техника заметили букет цветов из Харькова

Могила Паши Техника Могила Паши Техника Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Могила рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) утонула в цветах, передает корреспондент NEWS.ru. Среди букетов — корзина с надписью «из Харькова».

Как пояснили поклонники, музыкант при жизни помогал беженцам из этого города, именно они и прислали цветы. По артисту уже отслужили панихиду, при этом мать музыканта сказала, что не может говорить о сыне без слез.

Как сообщалось ранее, семья рэпера пришла на кладбище в годовщину его смерти. Его супруга Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) тоже была с ними. Девушка отметила, что люди, которых она считает виновными в кончине музыканта, до сих пор не понесли наказания. Также она вспомнила, что перед смертью они с Техником поругались из-за алиментов и заблокировали друг друга в соцсетях. Сейчас она жалеет о произошедшем и о том, что «не смогла ему сказать какие-то слова».

До этого выяснилось, что поклонники Паши Техника объявили сбор 1 млн рублей, чтобы добиться выпуска его последнего альбома. Речь идет о пластинке «5 минут до итогов» из 30 треков, которую записывали почти три года и завершили при жизни музыканта.

Общество
Паша Техник
рэперы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.