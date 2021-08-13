На Камчатке обнаружили разбившийся Ми-8

На Камчатке обнаружили потерпевший крушение в Курильском озере вертолёт Ми-8. Он найден на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов в эфире телеканала «Россия 24».

Несколько минут назад пришла информация, что вертолёт обнаружен, он находится на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый, — сказал он.

Солодов уточнил, что на текущий день специалисты разрабатывают тактику по осмотру и дальнейшему поднятию воздушного судна со дна озера. Как только стратегия будет разработана, эксперты начнут проводить работы.

12 августа около 10 утра по местному времени вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро на Камчатке при посадке в условиях тумана. Он затонул, и считалось, что воздушное судно находится на глубине около 100 метров. На борту вертолёта было 16 человек — 13 туристов и три члена экипажа. Выжили восемь человек. После инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности воздушного транспорта, повлёкших смерть двух и более лиц.