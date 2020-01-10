Фото: Bo Nielsen/flickr.com

Странное природное явление возникло у скалы Бейнисворд на острове Судурой Фарерского архипелага. Очевидцам удалось сделать видеозапись, на которой вода из Атлантического океана как бы собирается в струю и движется вверх по утёсу.

Ролик размещён в Twitter. На кадрах видно, как капли воды от волн формируют вихрь и он начинает виться у скал. Пользователи отметили, что на первый взгляд кажется, будто струя воды выходит из океана и течёт вверх по камням.

Бейнисворд — самый высокий морской утёс на острове Судурой. Его высота составляет порядка 470 м, рассказал автор видео Сэми Якобсен.

Ранее украинцы высмеяли появившееся в Интернете видео с участием бывшего депутата парламента Украины Татьяны Черновол. На записи женщина заявляет, что «взяла на прицел» российского президента Владимира Путина.

 

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