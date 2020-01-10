https://static.news.ru/photo/88b48726-3445-11ea-9aea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bo Nielsen/flickr.com

Странное природное явление возникло у скалы Бейнисворд на острове Судурой Фарерского архипелага. Очевидцам удалось сделать видеозапись, на которой вода из Атлантического океана как бы собирается в струю и движется вверх по утёсу.

Ролик размещён в Twitter. На кадрах видно, как капли воды от волн формируют вихрь и он начинает виться у скал. Пользователи отметили, что на первый взгляд кажется, будто струя воды выходит из океана и течёт вверх по камням.

Exceptional video of the vortex forming along the cliff of Beinisvørð - a 470 m high sea cliff, the highest sea cliff in Suðuroy, the Faroe Islands on Jan 6th, 2020. We thank Helen Wang for the report, the video was recorded by her brother Samy Jacobsen - posted with permission. pic.twitter.com/FMALjZpvSt — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 8 января 2020 г.

Бейнисворд — самый высокий морской утёс на острове Судурой. Его высота составляет порядка 470 м, рассказал автор видео Сэми Якобсен.

Ранее украинцы высмеяли появившееся в Интернете видео с участием бывшего депутата парламента Украины Татьяны Черновол. На записи женщина заявляет, что «взяла на прицел» российского президента Владимира Путина.