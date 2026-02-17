На эту Масленицу удивляю семью нестандартными блинами: не в начинку, а в тесто добавляю ветчину

На эту Масленицу удивляю семью нестандартными блинами: не в начинку, а в тесто добавляю ветчину

На эту Масленицу удивляю семью нестандартными блинами: не в начинку, а сразу в тесто добавляю сыр и ветчину! Вкус получается насыщенным и гармоничным: кусочки ветчины и тягучий сыр скрываются в каждом кусочке.

Для приготовления понадобится: 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 150 г ветчины, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. растительного масла. Ветчину и сыр нарежьте очень мелкими кубиками или натрите на крупной терке. В глубокой миске взбейте яйца с солью, влейте молоко и снова взбейте. Постепенно всыпьте муку и разрыхлитель, перемешивая венчиком до однородности без комков. Добавьте нарезанные ветчину и сыр, влейте растительное масло и перемешайте. Тесто должно быть гуще, чем на обычные тонкие блины. Дайте ему постоять 10 минут. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте сразу же, пока сыр внутри тянется!

Ранее стало известно, как приготовить дрожжевые оладьи — высоко поднимаются при жарке и не опадают при остывании.