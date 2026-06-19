На дрожжах — прошлый век! «Пицца-минутка» на кефире за 15 минут: к чаю и к ужину

На дрожжах — прошлый век! «Пицца-минутка» на кефире за 15 минут: к чаю и к ужину

Беру кефир, яйцо, муку и щепотку соды — замешиваю жидкое тесто, выливаю на сковороду, сверху выкладываю начинку из того, что нашлось в холодильнике: колбаса, помидоры, сыр, и через 15 минут на столе нежная ватрушка-пицца. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, воздушное тесто с хрустящим краем и тягучая сырная начинка — быстрее, чем доставка пиццы, и вкуснее любой булки.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 мл кефира, яйцо, 1,5 стакана муки, 0,5 ч. ложки соды, соль; для начинки — 100 г колбасы или ветчины, помидор, 100 г твердого сыра, зелень. Кефир смешайте с яйцом и солью, добавьте соду и муку, перемешайте до однородности. Вылейте тесто на разогретую смазанную маслом сковороду. Сверху выложите нарезанную колбасу, кружочки помидоров, посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 10–15 минут до расплавления сыра и румяного низа. Подавайте горячей, посыпав зеленью.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту ватрушку-пиццу на кефире. Даже те, кто не любит готовить, справились за 15 минут. Кстати, вместо колбасы можно взять курицу или грибы — вкус будет другим, но не менее вкусным. Находка, а не рецепт!

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