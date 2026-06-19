Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 10:00

На дрожжах — прошлый век! «Пицца-минутка» на кефире за 15 минут: к чаю и к ужину

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кефир, яйцо, муку и щепотку соды — замешиваю жидкое тесто, выливаю на сковороду, сверху выкладываю начинку из того, что нашлось в холодильнике: колбаса, помидоры, сыр, и через 15 минут на столе нежная ватрушка-пицца. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, воздушное тесто с хрустящим краем и тягучая сырная начинка — быстрее, чем доставка пиццы, и вкуснее любой булки.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 мл кефира, яйцо, 1,5 стакана муки, 0,5 ч. ложки соды, соль; для начинки — 100 г колбасы или ветчины, помидор, 100 г твердого сыра, зелень. Кефир смешайте с яйцом и солью, добавьте соду и муку, перемешайте до однородности. Вылейте тесто на разогретую смазанную маслом сковороду. Сверху выложите нарезанную колбасу, кружочки помидоров, посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 10–15 минут до расплавления сыра и румяного низа. Подавайте горячей, посыпав зеленью.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту ватрушку-пиццу на кефире. Даже те, кто не любит готовить, справились за 15 минут. Кстати, вместо колбасы можно взять курицу или грибы — вкус будет другим, но не менее вкусным. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Заливная пицца с чесночным соусом: смешали, вылили на противень — и на 20 минут в духовку
Общество
Заливная пицца с чесночным соусом: смешали, вылили на противень — и на 20 минут в духовку
Тру сыр сверху горкой, отправляю в духовку — подаю пиццу «Полянка» без теста за 25 минут
Общество
Тру сыр сверху горкой, отправляю в духовку — подаю пиццу «Полянка» без теста за 25 минут
Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень
Общество
Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень
Кабачки как ананасы по рецепту бабушки — «Янтарные кубики» на зиму: лучше любого джема
Общество
Кабачки как ананасы по рецепту бабушки — «Янтарные кубики» на зиму: лучше любого джема
Готовлю помидоры в корейском стиле без кипятка — «Шейк-закуска» к картошке и к мясу
Общество
Готовлю помидоры в корейском стиле без кипятка — «Шейк-закуска» к картошке и к мясу
пицца
рецепты
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд продлил арест продюсеру Линды по делу о мошенничестве
«Газпром экспорт» подал иск к нидерландской компании
В России призвали вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие
К берегам Камчатки начала двигаться волна цунами
Россия возобновила поставки крепкого спиртного в одну страну
Небо над российским городом временно закрыли ради безопасности
Мать оставила маленького сына в запертой машине на жаре и ушла на три часа
Miravi представит программу «Воля» на фестивале «Традиция»
Избившей двухмесячную дочь матери вынесли суровый приговор
Москвичам рассказали о затруднениях движения вечером 19 июня
Генпрокурор заинтересовался соблюдением прав участников СВО
Магнитные бури сегодня, 19 июня: что завтра, апатия, стресс, тошнота
Юрист раскрыл, как именно в России изменилось отношение к стажерам
В Московском регионе объявили грозовую тревогу
Убийца девятилетнего мальчика в Петербурге прошел экспертизу
Названа грибная столица России в 2026 году
Европа решила обвинить Россию во всех бедах из-за БПЛА
Депутат назвал нюанс в работе с новыми универсальными платежными QR-кодами
В России призвали запретить школам отсеивать учеников после девятого класса
Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.