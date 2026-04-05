На дрожжах — прошлый век: этот капустный «кулич» с мясом и рисом готовится за час — сытнее пирога и наряднее запеканки

На дрожжах — прошлый век: этот капустный «кулич» с мясом и рисом готовится за час — сытнее пирога и наряднее запеканки

Молодая капуста, фаршированная мясом, — это необычное и эффектное блюдо, которое напоминает пасхальный кулич, но вместо теста — нежные капустные листья, а внутри — сочная мясная начинка.

Беру полукочан молодой капусты, фарш и рис — и за час на столе румяный, аппетитный «кулич», который станет главным украшением праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие капустные листья снаружи, а внутри — сочная начинка из мяса, риса и овощей, пропитанная ароматным томатным соусом. Блюдо выглядит нарядно, подается целиком и всегда вызывает восторг у гостей.

Для приготовления вам понадобится: 1 полукочан молодой капусты, 500 г мясного фарша, 0,5 стакана риса, 1 луковица, 1 морковь, 2 столовые ложки томатной пасты, 200 мл сметаны, соль и перец по вкусу. Капусту аккуратно вырежьте так, чтобы получилась «чаша» с толстыми стенками. Фарш смешайте с отварным рисом, обжаренным луком и морковью, посолите, поперчите. Начините капустную форму, плотно утрамбуйте. Выложите в глубокую форму, залейте смесью сметаны и томатной пасты, разведенной водой. Запекайте при 180 °С 50–60 минут. Подавайте целиком, украсив зеленью. Это блюдо удивит всех и запомнится надолго.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.