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14 июля 2026 в 13:32

Мясо в горшочке — это база. Но «Курица по-монастырски» в духовке — это новый уровень: сочная, томленая, с нотками чеснока

Фото: D-NEWS.ru
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Долго искал рецепт, где курица получается мягкой, как в детстве у бабушки. Нашел — «Курица по-монастырски» в горшочках.

Ингредиенты

Куриные бедра (или ножки) — 600 г, картофель — 500 г, лук репчатый — 2 шт., чеснок — 3 зубчика, сметана (20%) — 150 мл, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, паприка — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала смешиваю сметану с солью, перцем, паприкой и измельченным чесноком. Этим маринадом натираю куриные бедра и оставляю на 15 минут, пока греется духовка. Картошку чищу и режу крупными дольками, лук — полукольцами. В форму для запекания выкладываю картофель с луком, сверху — маринованную курицу. Поливаю остатками маринада и отправляю в духовку при 200 °C на 40–45 минут. Готовое блюдо посыпаю свежей зеленью и подаю прямо в форме.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Курица по-монастырски в горшочках — это любовь с первой пробы. Особенно порадовала подливка — густая, насыщенная, идеально пропитала картошку. Советую подавать прямо в горшочке, посыпав свежей зеленью.

Проверено редакцией
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