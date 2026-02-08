Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 15:50

Мясо по-французски теперь делаю так: особый маринад — и от него не оторваться

Фото: D-NEWS.ru
Раньше готовила это блюдо по классике, а потом попробовала замариновать мясо в соевом соусе — и все изменилось. Оно стало невероятно мягким, сочным и ароматным, а корочка сверху получается румяной и тянущейся. Теперь это мой дежурный вариант и для гостей, и для семейного ужина — всегда удается и исчезает со стола первым.

Ингредиенты: мясо (свинина или курица) — 600 г, соевый соус — 3 ст. л. (45 мл), чеснок — 3 зубчика, копченая паприка — 1/2 ч. л., соль — по вкусу, майонез — 3–4 ст. л. (60–80 г), репчатый лук — 2 шт. (150–180 г), помидоры — 2–3 шт. (250–300 г), твердый сыр — 150 г, свежая зелень — небольшой пучок (20–30 г).

Приготовление: мясо нарежьте порционными кусочками и хорошо отбейте. Замаринуйте на 30 минут в соевом соусе с чесноком, щепоткой соли и копченой паприкой. Выложите мясо в форму для запекания, слегка смажьте майонезом. Сверху распределите мелко нарезанный лук и кружочки помидоров. Обильно посыпьте тертым сыром, чтобы получилась аппетитная корочка. Запекайте при 200 °C около 20 минут, ориентируясь на свою духовку. Перед подачей посыпьте зеленью.

Ранее мы делились рецептом простой пиццы «Минутка». Семья будет просить ее каждые выходные.

Проверено редакцией
