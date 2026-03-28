Мясо по-французски больше не делаю: готовлю тефтели с пармезаном и сливками — тают во рту, а готовятся за полчаса

Беру куриный фарш, пармезан и сливки — и готовлю тефтели, которые получаются нежнее обычных котлет и тают во рту. Получается обалденная вкуснятина: сочные, мягкие шарики с хрустящей румяной корочкой, внутри — сливочная текстура с насыщенным сырно-чесночным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного фарша, 50 г пармезана, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, 50 мл сливок 20%, 2 столовые ложки панировочных сухарей, 1 чайная ложка соли, черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Пармезан натрите на мелкой терке, чеснок измельчите.

В глубокой миске смешайте фарш, пармезан, яйцо, чеснок, сливки, сухари, соль и перец. Тщательно вымешайте до однородности. Влажными руками сформируйте небольшие шарики. Разогрейте сковороду с маслом, выложите тефтели и обжаривайте на среднем огне 5–7 минут, периодически переворачивая, до румяной корочки. Затем влейте 50 мл воды, накройте крышкой и тушите еще 5–7 минут. Подавайте горячими с любым гарниром — это блюдо станет любимым в вашей семье.

Картофельный шницель — вкуснее мясных: хрустящая корочка и нежная начинка с перцем и зеленью
Долго искал шоколадный кулич, который не будет сухим. Нашел: влажный, мягкий, с насыщенным вкусом какао
Пасхальный кулич на сливочном масле «Бриошь богача» — воздушный, пористый: не черствеет, не крошится
Куриная запеканка для похудения, которую обожает вся семья: удивительное сочетание ингредиентов
Оливье — прошлый век: этот слоеный салат с горбушей и огурцом нежнее, а готовится без варки овощей
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

