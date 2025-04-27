Мясные лодочки с сюрпризом внутри! Хит на ужин — просто, вкусно, сытно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим мясные лодочки со шпинатом и сулугуни! Эти сочные мясные корзинки с расплавленным сыром и ароматным шпинатом станут хитом любого ужина. Готовятся просто, а выглядят по-ресторанному эффектно!

Для начинки обжарьте 300 г шпината с 2 зубчиками чеснока до мягкости. Смешайте с 200 г натертого сулугуни — этот сыр идеально тянется и дарит блюду особый сливочный вкус.

Приготовьте мясную основу: 500 г говяжьего фарша смешайте с луком, яйцом и 2 ст. л. манки для сочности. Разделите массу на 4 части, сформируйте толстые лепешки. В центр каждой выложите сырно-шпинатную начинку, защипните края, придав форму лодочки.

Выпекайте 25 минут при 180 °C, затем посыпьте оставшимся сулугуни и держите в духовке еще 5 минут, пока сыр не расплавится в золотистую шапку.

Подавайте горячими, украсив зернами граната или вишневым соусом. Хрустящая мясная корочка снаружи и нежная сырная сердцевина внутри создают потрясающий контраст. Идеально сочетается с картофельным пюре или свежими овощами.

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