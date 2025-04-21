Разрезаешь, а там... Сочный мясной жюльен в булочке! Вкуснятина на ужин!

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Мясной жюльен в булочке

Готовим мясной жюльен в булочке — ужин, от которого все ахнут! Это блюдо — идеальный вариант, когда хочется чего-то сытного, красивого и необычного, но без лишних хлопот. Нежная мясная начинка в сливочном соусе, запеченная в хрустящей булочке, — настоящее ресторанное блюдо у вас дома!

Обжарьте 300 г куриного филе или говядины кубиками с одной луковицей до золотистости. Добавьте 200 г шампиньонов пластинками, потушите пять минут. Влейте 200 мл сливок, добавьте 100 г тертого сыра, посолите, поперчите и доведите до загустения.

Срежьте верхушки с четырех булочек (подойдут и багет, и круглые булочки), аккуратно извлеките мякоть. Наполните булочки горячей начинкой, посыпьте сыром и запекайте при 180°C 10–15 минут до румяной корочки. Подавайте сразу, украсив зеленью, — булочка пропитается соусом и станет невероятно вкусной!

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