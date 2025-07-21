Мясная запеканка, от которой не отвертеться: пробуйте дома

Если ищете сытное домашнее блюдо, которое готовится из простых продуктов, — этот рецепт для вас. Мясная запеканка с картофелем получается нежной, сочной и ароматной. Она отлично подойдет для семейного ужина или обеда и понравится даже тем, кто не любит возиться на кухне слишком долго.

Ингредиенты на 4 порции

Фарш свино-говяжий — 300 г (можно заменить сосисками или вареной колбасой)

Картофель — 3 средних клубня

Помидор — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр твердый — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Майонез или сметана — 100 г

Соль и специи — по вкусу

Растительное масло — для смазывания формы

Как готовить пошагово

В миске соедините фарш, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Смешайте соус: майонез или сметану соедините с тремя столовыми ложками воды, добавьте соль, специи и по желанию немного горчицы. Форму для запекания смажьте растительным маслом, уложите слой картофеля, слегка посолите и полейте частью соуса. Лук нарежьте полукольцами и разложите поверх картофеля. Выложите слой мясного фарша. Помидор нарежьте кружочками и разложите на фарше. Сделайте сверху сеточку из майонеза или оставшегося соуса. Посыпьте тертым сыром. Отправьте в духовку, разогретую до 200 °C, примерно на 35 минут. Готовность можно проверить ножом — картофель должен стать мягким. Если сыр начнет слишком румяниться, накройте форму фольгой.

Достаньте запеканку из духовки, дайте постоять пару минут и подавайте к столу.

Эта запеканка — удачное сочетание простоты, доступных продуктов и потрясающего вкуса. Готовьте и делитесь впечатлениями.

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который покорил всю мою семью. Кучмачи — это настоящий праздник вкуса из простых субпродуктов! Когда я впервые попробовала это блюдо у грузинской подруги, то сразу влюбилась в его пикантный вкус и аромат.