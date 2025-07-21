Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 08:50

Мясная запеканка, от которой не отвертеться: пробуйте дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ищете сытное домашнее блюдо, которое готовится из простых продуктов, — этот рецепт для вас. Мясная запеканка с картофелем получается нежной, сочной и ароматной. Она отлично подойдет для семейного ужина или обеда и понравится даже тем, кто не любит возиться на кухне слишком долго.

Ингредиенты на 4 порции

  • Фарш свино-говяжий — 300 г (можно заменить сосисками или вареной колбасой)
  • Картофель — 3 средних клубня
  • Помидор — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сыр твердый — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Майонез или сметана — 100 г
  • Соль и специи — по вкусу
  • Растительное масло — для смазывания формы

Как готовить пошагово

  1. В миске соедините фарш, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте.
  2. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.
  3. Смешайте соус: майонез или сметану соедините с тремя столовыми ложками воды, добавьте соль, специи и по желанию немного горчицы.
  4. Форму для запекания смажьте растительным маслом, уложите слой картофеля, слегка посолите и полейте частью соуса.
  5. Лук нарежьте полукольцами и разложите поверх картофеля.
  6. Выложите слой мясного фарша.
  7. Помидор нарежьте кружочками и разложите на фарше.
  8. Сделайте сверху сеточку из майонеза или оставшегося соуса.
  9. Посыпьте тертым сыром.
  10. Отправьте в духовку, разогретую до 200 °C, примерно на 35 минут. Готовность можно проверить ножом — картофель должен стать мягким. Если сыр начнет слишком румяниться, накройте форму фольгой.

Достаньте запеканку из духовки, дайте постоять пару минут и подавайте к столу.

Эта запеканка — удачное сочетание простоты, доступных продуктов и потрясающего вкуса. Готовьте и делитесь впечатлениями.

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который покорил всю мою семью. Кучмачи — это настоящий праздник вкуса из простых субпродуктов! Когда я впервые попробовала это блюдо у грузинской подруги, то сразу влюбилась в его пикантный вкус и аромат.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Затопленный в Подмосковье тоннель в метро попал на видео
В Москве приостановили движение на одной из линий метро
Башкирский город конкурирует с Москвой и Петербургом по зарплатам
Лисовец раскрыл, почему в моду вошел рыбакор-стиль
Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся дожди
У границ РФ заметили подготовленный инструкторами США украинский батальон
На Западе заговорили о тяжелом положении Зеленского
Раскрыты детали о водителе разбившегося в Якутии автобуса
Раскрыта самая востребованная у россиян валюта
Американцы усомнились в целесообразности программы в отношении нелегалов
Кузов вылетевшей под грузовой поезд фуры разорвало на части
Корейские огурцы с соевым соусом: пряная заготовка на зиму без стерилизации
Женщина избила медика скорой, приехавшего по вызову к ее ребенку
В Европе заподозрили, что Зеленский врет о потерях в ВСУ
Россиянин засунул смартфон не туда и задержал рейс на три часа
Al Jazeera сообщила о гибели десятков палестинцев в Газе
В правительстве призвали к более активному внедрению ИИ в отрасли экономики
Пушилин оценил важность взятия ВС России Белой Горы в ДНР
«Русская община» назвала незаконным решение о признании ее нежелательной
Появилось видео падения автобуса с вахтовиками в овраг в Якутии
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм
Общество

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.