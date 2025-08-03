Мясная лепешка по-армянски! Эти ламаджо покорят с первого укуса — вкуснота!

Армянский ламаджо — мясное наслаждение на тонком тесте! Хотите попробовать настоящий вкус Кавказа? Ламаджо — это не просто лепешка с мясом, а целая симфония ароматов! Тонкое бездрожжевое тесто с мацони, сочная начинка из баранины и говядины с пряными травами — такое блюдо не оставит равнодушным никого. Готовится легко, а результат впечатляет — хрустящая корочка, ароматное мясо и неповторимый восточный колорит.

Готовим вместе:

Сначала замесим тесто: в миске смешайте 500 г муки с 200 г мацони, добавьте щепотку соли и немного лимонного сока. Замешивайте около 10 минут, пока тесто не станет эластичным. Накройте полотенцем и оставьте отдыхать на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, приготовим фарш: 250 г баранины и 250 г говядины прокрутите через мясорубку с 2 луковицами и 3 зубчиками чеснока. Добавьте 2 ст. л. томатного пюре, 40 г рубленых пряных трав (кинза, базилик, мята), соль и перец по вкусу. Хорошо вымешайте руками — фарш должен стать липким и однородным.

Разделите тесто на восемь частей. Каждую раскатайте в тонкую лепешку (около 3 мм толщиной). Равномерно распределите фарш по поверхности, слегка вдавливая его в тесто. Края оставьте свободными — получится своеобразный «бортик».

Выпекайте на противне при 220 °C 12–15 минут, пока края не подрумянятся, а мясо не пропечётся. Подавайте горячим, свернув в трубочку или разрезав на кусочки. Традиционно ламаджо едят руками, запивая кисломолочными напитками.

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