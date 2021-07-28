МВД решило депортировать участвующих в массовых драках иностранцев
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:22, 28 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Из-за участившихся массовых драк с участием иностранных граждан МВД России решило запретить нарушителям въезд в Россию. Об этом сообщает сайт ведомства.
Если они самостоятельно не покинут территорию Российской Федерации — будут приняты меры по их депортации, — заявили в МВД.
Министерство также отмечает, что драки случались в в Амурской, Московской и Свердловской областях, Дагестане, в Москве и Санкт-Петербурге. Нарушения со стороны иностранных граждан сопровождалась насильственными действиями, создающими угрозу жизни и безопасности граждан. Кроме того, они применяли силу в отношении представителей власти, препятствовали движению транспорта.
Принятые меры необходимы для защиты прав и законных интересов граждан, для сохранения общественного порядка и безопасности, отметили в ведомстве.
Ранее Кузьминский суд Москвы арестовал 42 участников массовой драки мигрантов в столице. В столкновении 12 июля принимали участие свыше 100 выходцев из Киргизии и Таджикистана.