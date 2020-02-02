https://static.news.ru/photo/dcbad3c4-45f3-11ea-ad34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

МВД России снимет ограничение на выдачу автономеров с трёхзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Ведомство разрешит присваивать номера с кодом 677 или 999 в Москве или, например, 666 в Свердловской области.

Проект изменений опубликован без пояснительной записки, но, по информации «Коммерсанта», МВД планирует расширить ёмкость для выдачи номеров в регионах.

Москва впервые столкнулась с проблемой нехватки номеров в 1998 году, и с тех пор в столице выпускают регистрационные знаки серий 99, 97, 177 и 777. При этом большинство регионов ещё далеки от предельного количества номеров двузначных серий.

Новый приказ может привести к росту цен на номера как для рядовых граждан, так и для госзаказчиков, сообщила изданию глава Союза производителей госрегзнаков Людмила Шерстнева.

Она считает, что производителям придётся использовать более толстый алюминий, чтобы выдавливать на номерах трёхзначные коды регионов. А значит, увеличатся расходы.

Опасения Шерстневой опроверг источник издания в МВД, по словам которого, ведомство успешно испытало нанесение на госзнаки самой широкой комбинации символов — 444.

Как писал NEWS.ru, МВД объяснило ужесточение штрафов за превышение скорости заботой о безопасности на дорогах.