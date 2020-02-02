МВД России снимет ограничение на выдачу автономеров с трёхзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Ведомство разрешит присваивать номера с кодом 677 или 999 в Москве или, например, 666 в Свердловской области.
Проект изменений опубликован без пояснительной записки, но, по
Москва впервые столкнулась с проблемой нехватки номеров в 1998 году, и с тех пор в столице выпускают регистрационные знаки серий 99, 97, 177 и 777. При этом большинство регионов ещё далеки от предельного количества номеров двузначных серий.
Новый приказ может привести к росту цен на номера как для рядовых граждан, так и для госзаказчиков, сообщила изданию глава Союза производителей госрегзнаков Людмила Шерстнева.
Она считает, что производителям придётся использовать более толстый алюминий, чтобы выдавливать на номерах трёхзначные коды регионов. А значит, увеличатся расходы.
Опасения Шерстневой опроверг источник издания в МВД, по словам которого, ведомство успешно испытало нанесение на госзнаки самой широкой комбинации символов — 444.
Как писал NEWS.ru, МВД объяснило ужесточение штрафов за превышение скорости заботой о безопасности на дорогах.
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