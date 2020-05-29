МВД предупредило о запрете несанкционированных акций в Москве

https://static.news.ru/photo/7e00c566-a18b-11ea-abba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нарушение требований законодательства и проведение публичных акций во время действия режима повышенной готовности на территории Москвы запрещено, напомнили представители МВД в связи с призывами в Сети к участию в несанкционированных мероприятиях.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что в городе действует ряд определённых запретов и ограничений на фоне пандемии. Также они связаны и с публичными мероприятиями. Подобные акции запрещены в соответствии с Указом мэра Москвы от 5 марта.

Нарушение правовой нормы может повлечь за собой административную ответственность в виде штрафов, обязательных работ или ареста.

В связи с этим ГУ МВД России по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно. Полиция просит граждан воздержаться от участия в мероприятиях. Все нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности в соответствии с законом, — заявили представители ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, возле здания МВД в центре Москвы 29 мая продолжатся одиночные пикеты в поддержку задержанных накануне журналистов — спецкора «Новой газеты» Ильи Азара и создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Выйти на Петровку собираются не только коллеги арестованных. Так, например, с одиночным пикетом возле здания МВД 29 мая встанет муниципальный депутат Юлия Галямина. Она заявила, что надеется на поддержку неравнодушных москвичей.