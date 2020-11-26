МВД: на экзаменах по теории на водительские права установят видеокамеры

https://static.news.ru/photo/89ffe988-3046-11eb-9db4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теоретическая часть экзаменов на водительские права, согласно новым правилам, будет записываться на видео, свидетельствует проект приказа МВД России об утверждении регламента проведения экзаменов.

В документе, в частности, есть указание на необходимость проверки работоспособности системы аудио-видеонаблюдения, установленной в помещении, где проводится экзамен, сообщает РИА Новости.

Данное положение является существенным изменением в сравнении с аналогичным пунктом действующего регламента проведения экзаменов. Сейчас в документе сказано, что рабочее место экзаменатора должно позволять ему осуществлять визуальный контроль за кандидатами в водители.

Новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Как сообщал NEWS.ru, ранее МВД РФ передумало вносить изменения в правила экзамена на права. Вопросов будет по-прежнему 20, они будут поделены на четыре блока, свидетельствует регламент.

МВД РФ перед этим обсуждало возможность запретить сдающим экзамены на получение водительского удостоверения пользоваться мобильными телефонами. Кроме этого, ранее предлагалась система, при которой за каждый вопрос теоретической части начислялось бы определённое количество баллов.