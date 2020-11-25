МВД РФ передумало вносить изменения в правила экзамена на права

https://static.news.ru/photo/511684da-2f86-11eb-81aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 апреля 2021 года правила сдачи экзаменов на водительские права не изменятся, как это планировалось ранее. Вопросов будет по-прежнему 20, они будут поделены на четыре блока, свидетельствует проект административного регламента МВД России.

В документе МВД говорится, что экзаменационный билет будет формироваться случайным образом из четырёх тематических блоков, каждый из которых таким же случайным образом будет выбран из каждой из четырёх групп, сообщает ТАСС.

Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. В экзаменационном билете содержится 20 вопросов. На каждый вопрос приводится от двух до пяти вариантов ответов, один из которых правильный, — сказано в регламенте МВД.

Экзаменуемый по-прежнему будет иметь возможность отвечать на вопросы в течение 20 минут. Если кандидат ошибся в двух вопросах разных тематических блоках, то ему дадут ещё 10 минут и возможность ответить на 10 вопросов двух дополнительных блоков.

Дополнительные тематические блоки выбираются из тех же групп, что и тематические блоки, при ответе на вопросы которых кандидатом в водители допущены ошибки, — говорится в документе.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что МВД РФ планирует запретить сдающим экзамены на получение водительского удостоверения пользоваться мобильными телефонами. Кроме этого, ранее предлагалась система, при которой за каждый вопрос теоретической части начислялось бы определённое количество баллов.