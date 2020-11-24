МВД собирается изменить правила сдачи экзамена на водительские права

https://static.news.ru/photo/eeb08262-2ece-11eb-8fdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД РФ планирует запретить сдающим экзамены на получение водительского удостоверения пользоваться мобильными телефонами, следует из нового проекта административного регламента Министерства внутренних дел по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

Подразумевается, что в случае использования экзаменуемым телефона или другого устройства связи испытание должно прекратиться с итоговой оценкой «не сдал», передаёт ТАСС.

Кроме того, экзамен должен прекратиться, если экзаменуемый не пристегнулся ремнём безопасности. В настоящее время это нарушение считается ошибкой из категории средних, за неё выставляются штрафные баллы, но экзамен продолжается.

Тем не менее документом предусмотрено сокращение количества ошибок, ведущих к автоматическому провалу на экзамене, с 17 до 15. Сейчас ошибки кандидатов делятся на три категории — от мелких до грубых. За них предусмотрены штрафные баллы (1–5). Чтобы успешно сдать экзамен, испытуемый должен набрать менее пяти штрафных баллов, то есть экзамен считается несданным при допущении грубой ошибки.

Новый регламент, предположительно, вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, на что автоинспекторы будут обращать внимание при приёме экзамена на права по новым правилам с сокращённой площадкой. По его словам, оцениваться будут навыки вождения в реальной обстановке.