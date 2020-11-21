В ГИБДД уточнили изменения в сдаче экзамена на права

https://static.news.ru/photo/dd91d754-2d2c-11eb-b3b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, на что автоинспекторы будут обращать внимание при приёме экзамена на права по новым правилам с сокращённой площадкой. По его словам, оцениваться будут навыки вождения в реальной обстановке.

В условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проездам перекрёстков. Они непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя, — пояснил Черников в беседе с РИА Новости.

Глава ГИБДД добавил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, «насколько водитель будет безопасен», даст расширенная линейка упражнений. Черников уточнил, что из-за плохих знаний и низкого умения в России ежегодно погибает на дорогах более 700 молодых водителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 апреля 2021 года во время сдачи экзаменов на получение водительских прав не надо будет проходить испытания на площадке. Практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств будут проводить только в условиях дорожного движения.