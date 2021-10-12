МВД и ФСБ могут получить право блокировать денежные переводы без суда

ФСБ и МВД России могут дать право принимать решения о блокировке денежных переводов россиян на срок до 10 дней. Причём делать это они смогут без решения суда по подозрению в финансировании терроризма или незаконных митингов. Законопроект с соответствующими изменениями разработал Росфинмониторинг.

В документе уточняется, что блокировке будут подлежать переводы с карт и электронных кошельков, если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности.

При этом такое решение может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть достаточными, предварительно подтверждёнными и задокументированными, — говорится в тексте документа.

По версии ведомства, эти изменения потребовались потому, что для совершения указанных преступлений в подавляющем большинстве случаев используются счета или электронные кошельки, открытые на небольшой промежуток времени на подставных лиц или без прохождения идентификации клиента, что делает их блокировку через суд неэффективной.

Однако внесудебная блокировка операций будет действовать только 10 дней, поскольку приостановление операций влечёт ограничение прав граждан. Продлить блокировку сможет суд.

Ранее Банк России раскрыл схему использования платёжных карт и электронных кошельков для приёма платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников. Банкам рекомендовано оперативно выявлять такие платёжные инструменты и блокировать их. Также им предлагается расторгать договор обслуживания с клиентом, если за один год будет совершено более двух блокировок операций.