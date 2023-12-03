МВД Дагестана высказалось о связи избиения девочки и сериала «Слово пацана» МВД Дагестана опровергло связь между избиением девочки и сериалом «Слово пацана»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространяемая информация о том, что избиение школьницы сверстницами в Махачкале связано с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте» недостоверна, сообщили в МВД по Дагестану. В ведомстве подчеркнули, что на допросе задержанные сообщили, что не смотрели сериал.

Распространяемая информация о том, что мотивами действий девушек стал просмотр популярного нашумевшего сериала, недостоверна, — говорится в сообщении МВД.

Речь идет о драке, которая произошла в Махачкале. В Сети распространилась видеозапись, на которой две девушки 16 и 17 лет избивали сверстницу, повалив ее на землю и нанося удары руками и ногами, пока потерпевшая извинялась и просила остановиться. По данным МВД, несовершеннолетние уже стоят на учете в ПДН.

Позже стало известно, что правонарушительницы сделали это из-за личной неприязни. На допросе в полиции задержанные подростки пытались обвинить в случившемся потерпевшую. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в ГУ МВД по Иркутской области опровергли информацию о взаимосвязи убийства 15-летнего мальчика с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Известно, что около остановки в Иркутске к компании друзей подошла группа незнакомых подростков и начала задавать вопросы. Вскоре произошла драка, в ходе потасовки девятиклассника зарезали на глазах у товарищей. Подозреваемого в совершении преступления задержали и допросили.