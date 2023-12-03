Двух девочек задержали в Дагестане за избиение сверстницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Махачкале полицейские задержали двух девочек 16 и 17 лет, подозреваемых в избиении сверстницы, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану. Ранее в Сети распространилось видео, на котором две юные девушки избивали ровесницу, повалив ее на землю и нанося удары руками и ногами, пока потерпевшая извинялась и просила остановиться.

Участницы <...> видео установлены полицейскими Махачкалы и вместе с родителями доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Обе девушки 16 и 17 лет — жительницы Махачкалы, — сообщили в полиции.

По данным МВД, инцидент, попавший на видео, не единственный с их участием. Девочек уже поставили на учет. В отношении двух нападавших и их родителей назначена проверка.

В дагестанской полиции сообщили RT, что девочки-подростки избили 13-летнюю школьницу. Предположительно, причиной стало оскорбление со стороны пострадавшей. Как пишет Telegram-канал Baza, одна из нападавших утверждала, что девочка сама спровоцировала конфликт.

СМИ писали, что ранее в Татарстане подростки начали подражать героям сериала «Слово пацана». Так, в Сармановском районе школьники объединились в группы, поделили территорию и начали назначать «стрелки».