В МВД высказались о связи убийства подростка в Иркутске со «Словом пацана» Полиция в Иркутске не подтвердила связь убийства подростка со «Словом пацана»

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Полиция не подтверждает информацию о взаимосвязи убийства 15-летнего мальчика на остановке в Иркутске с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщили в областном ГУ МВД. Подозреваемого в совершении преступления задержали и допросили.

Оперативники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в максимально короткий срок задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Он пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом, информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается, — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В то же время мать и друзья убитого связывают произошедшее именно с сериалом. 2 декабря школьник уехал гулять с девочкой, после этого он решил проводить ее домой. После этого он вызвал такси. К мальчику также приехали трое друзей, однако около остановки к ним подошла группа незнакомых парней и начала задавать вопросы. Вскоре началась драка. В ходе потасовки девятиклассника зарезали на глазах у товарищей.

Региональное МВД сообщало, что подозреваемые были найдены и задержаны менее чем за сутки. Двое из них находились в 200 километрах от Иркутска. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.