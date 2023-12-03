Раскрыты подробности убийства подростка в Иркутске KP.RU: подростки могли зарезать школьника в Иркутске после сериала «Слово пацана»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать и друзья 15-летнего подростка, убитого толпой сверстников в Иркутске, связывают произошедшее с сериалом «Слово пацана», пишет «КП-Иркутск». По данным издания, инцидент произошел на остановке «Лисиха» вечером 2 декабря.

Поехала на опознание. А там мой мальчик... Светленький такой... На сына, как мне сказали, напала группа, вроде человек 15, все несовершеннолетние из микрорайона Ново-Ленино. Сейчас все они задержаны. Говорят, якобы отморозки пересмотрели сериал «Слово пацана», — сказала мать погибшего.

В роковой день школьник уехал гулять с девочкой, после этого он решил проводить ее домой. Она проживает в Октябрьском районе города недалеко от остановки «Лисиха», а сам подросток из Правобережного района, домой ему добираться около 40 минут. Поэтому он вызвал такси.

К мальчику приехали трое друзей, вместе с которыми он собирался поехать в сторону дома. Его лучший друг сообщил изданию, что в тот вечер сидел дома, но, как ему рассказали, около остановки к ним подошла группа незнакомых парней и начала задавать вопросы.

Слово за слово, началась драка. Одному другу удалось сбежать, двоих избили, одного убили... Друзья сказали, что перед убийством один из нападавших подошел и спросил: «С какого района, чушпан?» Прямо как сериале «Слово пацана», — сообщил друг убитого.

По данным «КП-Иркутск», задержали троих подростков, один из них был активным участником нападения, остальные — свидетели. По информации издания, парни заявили полиции, что не смотрели сериал.

По факту убийства подростка возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК. По версии следствия, 2 декабря на остановке на улице Байкальская в ходе конфликта был ранен 15-летний мальчик, очевидцы вызвали скорую, но спасти потерпевшего не удалось.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего 3 декабря в Качугском районе были задержаны двое подростков, предварительно, участвовавших в конфликте. В настоящее время их доставляют в следственный отдел на допрос к следователю СК, — сообщили в ведомстве.

СМИ писали, что в Татарстане подростки после просмотра сериала «Слово пацана» начали подражать его героям. Сообщалось, что в Сармановском районе школьники объединились в группы, поделили между собой территорию и начали назначать «стрелки».