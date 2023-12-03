Задержание подозреваемых в убийстве подростка на остановке попало на видео МВД показало видео задержания подозреваемых в убийстве подростка в Иркутске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео задержания подозреваемых в убийстве подростка на остановке в Иркутске. По ее словам, на улице Байкальской между двумя компаниями произошла ссора. В результате конфликта один из мальчиков получил ножевое ранение, несовместимое с жизнью.

В Иркутской области полицейские задержали участников конфликта, в результате которого погиб несовершеннолетний. Ссора между двумя молодежными компаниями произошла вчера вечером в Иркутске на улице Байкальской. Один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщила Волк.

Подозреваемые в убийстве были найдены и задержаны менее чем за сутки. Двое из них находились в 200 километрах от Иркутска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что на остановке в Иркутске зарезали ученика девятого класса. На подростка в присутствии друзей напал один из сверстников. Он вонзил нож в горло школьника и скрылся. Друзья пострадавшего вызвали скорую помощь, однако мальчик скончался до приезда врачей.