Стала известна причина жестокого избиения девочки в Махачкале «112»: девушки избили сверстницу в Махачкале из-за личной неприязни

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девочки, жестоко избившие ровесницу в Махачкале, заявили, что сделали это из-за личной неприязни, предает Telegram-канал «112». По его данным, на допросе в полиции задержанные подростки пытались обвинить в случившемся потерпевшую.

Как сообщает канал, одна из девушек серьезно занимается карате, она не раз участвовала в драках. Раньше компания девочек уже нападала на других школьниц, избиения которых снимали на видео. Сообщается, что в настоящий момент с задержанными работают полицейские и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Сети распространилось видеозапись, на которой две девушки 16 и 17 лет избивали сверстницу, повалив ее на землю и нанося удары руками и ногами, пока потерпевшая извинялась и просила остановиться. По данным МВД, несовершеннолетние уже стоят на учет.

До этого в Тюмени ученик первого класса попал в больницу после конфликта со старшеклассниками. Одному из подростков не понравилось, что все присутствующие на площадке дети засмеялись, когда он поскользнулся и упал. Парень решил отомстить.

Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как после этого несколько агрессоров бегут за первоклассником. Они настигли его у подъезда одного из домов, и один толкнул ребенка на лестницу. Самостоятельно он встать уже не мог, скорую вызвали прохожие. Врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника, он не может сидеть и ходить.