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04 августа 2025 в 09:30

Мусака с говядиной — греческая классика из баклажанов!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мусака с говядиной — греческая классика из баклажанов! Похожа она на лазанью без теста! Это блюдо сочетает нежные баклажаны, ароматный фарш и сливочный соус бешамель под хрустящей сырной корочкой. Настоящий кулинарный шедевр, который стоит вашего времени!

Ингредиенты (на форму 20×25 см)

  • Баклажаны — 2 крупных
  • Фарш говяжий — 500 г
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Томаты в собственном соку — 400 г
  • Сыр твёрдый — 70 г
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Орегано, соль, перец

Для бешамель

  • Молоко — 400 мл
  • Масло сливочное — 40 г
  • Мука — 1,5 ст. л.
  • Мускатный орех — щепотка

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте вдоль пластинами 0,5 см, посолите, через 15 минут промокните и обжарьте с двух сторон. На том же масле пассеруйте лук, добавьте фарш и чеснок. Когда мясо подрумянится, введите томаты, тушите 15 минут.
  2. Для соуса растопите масло, обжарьте муку 1 минуту, влейте молоко, варите до загустения. Собирайте слои: баклажаны → мясо → баклажаны → мясо → бешамель → сыр. Запекайте 35–40 минут при 180 °C.

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запеканка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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