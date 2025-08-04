Мусака с говядиной — греческая классика из баклажанов!

Мусака с говядиной — греческая классика из баклажанов!

Мусака с говядиной — греческая классика из баклажанов! Похожа она на лазанью без теста! Это блюдо сочетает нежные баклажаны, ароматный фарш и сливочный соус бешамель под хрустящей сырной корочкой. Настоящий кулинарный шедевр, который стоит вашего времени!

Ингредиенты (на форму 20×25 см)

Баклажаны — 2 крупных

Фарш говяжий — 500 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Томаты в собственном соку — 400 г

Сыр твёрдый — 70 г

Оливковое масло — 3 ст. л.

Орегано, соль, перец

Для бешамель

Молоко — 400 мл

Масло сливочное — 40 г

Мука — 1,5 ст. л.

Мускатный орех — щепотка

Приготовление

Баклажаны нарежьте вдоль пластинами 0,5 см, посолите, через 15 минут промокните и обжарьте с двух сторон. На том же масле пассеруйте лук, добавьте фарш и чеснок. Когда мясо подрумянится, введите томаты, тушите 15 минут. Для соуса растопите масло, обжарьте муку 1 минуту, влейте молоко, варите до загустения. Собирайте слои: баклажаны → мясо → баклажаны → мясо → бешамель → сыр. Запекайте 35–40 минут при 180 °C.

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