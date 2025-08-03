Баклажанная икра по-домашнему! Любимая консервация на все времена! Этот салат — идеальный баланс вкусов: нежный, ароматный, с легкой кислинкой. Готовлю его каждый год, и банки никогда не залеживаются!

Ингредиенты (на 6–7 пол-литровых банок):

баклажаны — 10 шт. (около 2 кг);

лук репчатый — 10 шт.;

перец сладкий — 10 шт.;

помидоры — 10 шт.;

чеснок — 10 зубчиков;

перец черный горошком — 10 шт.;

перец душистый — 7 шт.;

лавровый лист — 3 шт.;

уксус 9% — 100 мл;

сахар — 100 г;

соль — 2 ст. л.;

масло растительное — 200 мл.

Приготовление:

Подготовка овощей. Баклажаны нарезаем кубиками, замачиваем в подсоленной воде на 20 минут (уйдет горечь). Лук и перец режем полукольцами. Помидоры измельчаем в блендере. Чеснок давим через пресс. Обжарка. В казане разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности. Добавляем баклажаны и перец, тушим 15 минут. Вливаем томатную массу, добавляем специи (кроме уксуса). Тушение. Тушим на медленном огне 40 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавляем уксус и чеснок. Закатка. Горячий салат раскладываем по стерильным банкам. Стерилизуем 15 минут, закатываем. Переворачиваем, укутываем до остывания.

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