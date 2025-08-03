Баклажанная икра по-домашнему! Любимая консервация на все времена! Этот салат — идеальный баланс вкусов: нежный, ароматный, с легкой кислинкой. Готовлю его каждый год, и банки никогда не залеживаются!
Ингредиенты (на 6–7 пол-литровых банок):
- баклажаны — 10 шт. (около 2 кг);
- лук репчатый — 10 шт.;
- перец сладкий — 10 шт.;
- помидоры — 10 шт.;
- чеснок — 10 зубчиков;
- перец черный горошком — 10 шт.;
- перец душистый — 7 шт.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- уксус 9% — 100 мл;
- сахар — 100 г;
- соль — 2 ст. л.;
- масло растительное — 200 мл.
Приготовление:
- Подготовка овощей. Баклажаны нарезаем кубиками, замачиваем в подсоленной воде на 20 минут (уйдет горечь). Лук и перец режем полукольцами. Помидоры измельчаем в блендере. Чеснок давим через пресс.
- Обжарка. В казане разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности. Добавляем баклажаны и перец, тушим 15 минут. Вливаем томатную массу, добавляем специи (кроме уксуса).
- Тушение. Тушим на медленном огне 40 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавляем уксус и чеснок.
- Закатка. Горячий салат раскладываем по стерильным банкам. Стерилизуем 15 минут, закатываем. Переворачиваем, укутываем до остывания.
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