Мурашко заявил о росте смертности от алкоголя в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что число смертей от употребления алкоголя среди россиян начало расти.
Об этом он сказал на правительственном часе в Госдуме.
То, что касается пищеварительной системы, мы видим, что в том числе у нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать, — заявил министр.
Кроме того, Мурашко напомнил об инициативе повышения возраста для продажи алкоголя до 21 года. Он отметил, что можно вернуться к её обсуждению,
И именно для того чтобы не формировать впоследствии культуру привязанности, это уже можно сделать сегодня. И я думаю, что депутаты это обсуждали, об этом говорили, и, если готовы к реализации, почему нет? — сказал глава Минздрава.
Ранее NEWS.ru писал о том, что вдыхание паров алкоголя может иметь опасные последствия для лёгких и ресничек на слизистой носа. Поэтому нельзя применять это средство для профилактики коронавируса.
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