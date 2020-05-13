Мурашко заявил о росте смертности от алкоголя в России

https://static.news.ru/photo/2240e472-9515-11ea-8c71-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: roszdravnadzor.ru/via Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что число смертей от употребления алкоголя среди россиян начало расти.

Об этом он сказал на правительственном часе в Госдуме.

То, что касается пищеварительной системы, мы видим, что в том числе у нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать, — заявил министр.

Кроме того, Мурашко напомнил об инициативе повышения возраста для продажи алкоголя до 21 года. Он отметил, что можно вернуться к её обсуждению, передаёт RT.

И именно для того чтобы не формировать впоследствии культуру привязанности, это уже можно сделать сегодня. И я думаю, что депутаты это обсуждали, об этом говорили, и, если готовы к реализации, почему нет? — сказал глава Минздрава.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вдыхание паров алкоголя может иметь опасные последствия для лёгких и ресничек на слизистой носа. Поэтому нельзя применять это средство для профилактики коронавируса.